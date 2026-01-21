Главному обвиняемому по делу об убийстве генерала Кириллова дали пожизненное

2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному Ахмаджона Курбонова. Он был главным обвиняемым по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника, майора Ильи Поликарпова. Первые 10 лет фигурант будет отбывать в тюрьме, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмаджон Курбонов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ахмаджон Курбонов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Трем пособникам Курбонова инстанция назначила от 18 до 25 лет колонии. Батухана Точиева приговорили к 22 годам с отбыванием первых восьми лет в тюрьме. Рамазан Падиев получил 18 лет строгого режима, он проведет в тюрьме первые шесть лет. Роберту Сафаряну инстанция назначила 25 лет с отбытием девяти лет в тюрьме. Также с осужденных взыскали 16,2 млн руб. в пользу родственников погибших.

В зависимости от роли, подсудимых признали виновными в совершении теракта, участии в террористическом сообществе, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Также им вменили незаконный оборот взрывчатки и изготовление взрывного устройства.

Теракт был совершен в декабре 2024 года. Следствие установило, что Сафарян из Польши привез взрывчатку, которую позже передал Курбонову. 17 декабря исполнитель оставил у подъезда дома, где жил генерал Кириллов, самокат с прикрепленной бомбой. Когда офицеры вышли из дома, взрывчатка детонировала и убила обоих военнослужащих. После этого злоумышленник скрылся на квартире, подготовленной Точиевым и Падиевым.

Ахмаджон Курбонов признал вину. За преступление он получил $4,9 тыс. в виде криптовалюты. Роберт Сафарян признал вину частично, Точиев и Падиев не признали вину. Защита планирует обжаловать приговор.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Теракт в закрытом режиме».

Никита Черненко