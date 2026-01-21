«Питсбург» намерен продлить контракт с Евгением Малкиным

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питсбург Пингвинс» и российский форвард Евгений Малкин обсудят новый контракт во время олимпийской паузы. Об этом сообщает The Athletic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Малкин

Фото: Gene J. Puskar / AP Евгений Малкин

Фото: Gene J. Puskar / AP

По данным портала, россиянин готов заключить новое соглашение, рассчитанное на один сезон, и пойти на понижение зарплаты (сейчас она составляет $6,1 млн в год). Отмечается, что Евгений Малкин не хочет переходить в другие клубы.

The Athletic пишет, что после прошлого сезона «Питсбург» не был заинтересован в продлении контракта с нападающим — в том регулярном чемпионате он набрал 50 очков (16 голов+34 паса) в 68 матчах. Однако его игра в текущем сезоне «превзошла все ожидания»: за 33 встречи Малкин записал в свой актив 35 баллов (10+25).

Евгению Малкину 39 лет. На драфте НХЛ 2004 года был выбран «Питсбургом» под общим вторым номером, дебютировал за команду в 2006 году. В составе «Пингвинс» форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Малкин признавался лучшим новичком НХЛ (2007), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012), самым ценным игроком play-off (2009) и дважды становился лучшим бомбардиром регулярного сезона (2009, 2012).

В этот раз «Питсбург» занимает третье место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен, набрав 57 очков в 48 матчах. В последний раз команда выходила в play-off в сезоне-2021/22.

Таисия Орлова