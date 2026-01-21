На Урале арестовали подростка, обвиняемого в покушении на убийство женщины

Пригородный районный суд (Нижний Тагил) избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 15-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство местной жительницы в Горноуральском (Свердловская область). Он пробудет в СИЗО до 6 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

Как ранее писал «Ъ-Урал», инцидент произошел 6 января. Подросток напал на незнакомую женщину в подъезде и дважды ударил ножом в живот. Пострадавшая скончалась в больнице через несколько дней.

Подростка задержали и отправили под домашний арест. Однако школьник совершал побеги 14 и 19 января — во второй раз его задержали в одной из квартир на праздновании дня рождения друга.

По данным портала Е1, подросток решился на побег после того, как узнал о гибели пострадавшей. Тогда он оставил семье записку. «Папа, я не виноват! Я ничего не делал, за другого сидеть не буду, лучше умру»,— рассказали содержание записки родственники обвиняемого.

Отец подростка не верит в виновность сына. По его словам, мальчик занимался футболом и хоккеем, участвовал в соревнованиях. Неоднократно его признавали лучшим защитником турниров.

Полина Бабинцева