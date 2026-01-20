Подростка в Нижнем Тагиле обвинили в убийстве женщины после ранения ножом

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 15-летнему подростку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после нападения с ножом на 47-летнюю местную жительницу. Она скончалась от полученных ранений, передает Следком.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ



Школьник скрылся с места происшествия — его задержали и отправили под домашний арест, однако он нарушил меру пресечения и покинул дом. Его снова задержали. Доклад о расследовании уголовного дела представят председателю СКР Александру Бастрыкину.

По информации портала Е1, инцидент произошел 6 января в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом. Погибшей стала Наталья Кирьянова, которая шла из магазина с покупками для рождественского стола — подросток напал на нее в подъезде и дважды ударил ножом в живот. Женщина смогла добраться до квартиры, где родные вызвали медиков. Она скончалась в больнице через несколько дней. Подросток совершал побеги 14 и 19 января — во второй раз его задержали в одной из квартир на праздновании дня рождения друга.

