Bloomberg: РФ считает, что Кушнер обеспечил прогресс на переговорах по Украине

Россия считает, что участие зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в переговорах по Украине позволило структурировать этот процесс и создать рамки обсуждений, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков (второй слева), Джаред Кушнер (в центре) и Стив Уиткофф (справа)

Фото: Пресс-служба президента РФ Юрий Ушаков (второй слева), Джаред Кушнер (в центре) и Стив Уиткофф (справа)

Джаред Кушнер присоединился к разработке мирного плана по Украине в октябре. В декабре он вместе со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложение США.

Джаред Кушнер — бизнесмен, владелец девелоперской компании Kushner Companies и муж дочери президента США Иванки Трамп. В администрации Дональда Трампа у него нет официальной должности, но долгое время он участвовал в дипломатической работе по Ближнему Востоку.

Лусине Баласян