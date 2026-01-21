Трамп прилетел на форум в Швейцарию

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Цюрихе, Швейцария. На Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос господин Трамп планирует прилететь на вертолете, пишет Financial Times.

Дональд Трамп должен был прибыть на форум еще рано утром 21 января, однако его самолет развернулся из-за выявленной неисправности. Затем президент пересел на судно меньшего размера. Это Boeing C-32A, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на данные авиатрекера.

56-я сессия Всемирного экономического форума проходит в Давосе с 19 по 23 января. Девиз мероприятия — «Дух диалога». Сегодня на ВЭФ должен выступить Дональд Трамп. Спикерами первого дня форума, в частности, стали вице-премьер КНР Хэ Лифэн, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон.