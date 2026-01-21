Ставропольский бизнес в 2025 году привлек 772 млн рублей микрозаймов

В 2025 году Фонд микрофинансирования Ставропольского края выдал предпринимателям 327 микрозаймов на сумму свыше 772 млн руб., перевыполнив план на 7 процентов. Министерство экономического развития края обнародовало эти показатели, отметив популярность льготных займов среди малого и среднего бизнеса. Антон Доронин, глава ведомства, подчеркнул комплексный подход: бизнес получает не только финансирование, но и гарантии, помощь в продвижении и возможность стать резидентом регионального парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минэкономразвития СК Фото: пресс-служба минэкономразвития СК

Фонд работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и предлагает займы до 5 млн руб. сроком на три года по ставкам от 1 до 16 процентов годовых. Предприниматели тратят средства на запуск дела, пополнение оборотки, покупку недвижимости или участие в конкурсах. За первое полугодие 2025 года фонд уже выдал более 340 млн руб. почти 650 клиентам, увеличив объем на 5 процентов по сравнению с прошлым годом. Ставропольский край лидирует в рейтинге эффективности институтов поддержки бизнеса благодаря финансовой устойчивости фонда.

Число субъектов МСП и самозанятых в крае выросло до 346 тыс. к концу 2025 года — на 21 процент больше, чем в 2024 году. Региональная экосистема включает свыше 70 инструментов господдержки: Фонд поддержки предпринимательства помогает с регистрацией и стратегиями, Гарантийный фонд обеспечивает поручительства, а федеральные банки дополняют финансирование. С 2010 года фонд обслужил более 7 тыс. клиентов, выдав займов на 8 млрд руб. В 2025 году власти продолжили развивать меры, чтобы стимулировать устойчивость бизнеса в сложных условиях.

Антон Доронин прогнозирует дальнейшее расширение инструментов в 2026 году, подчеркивая роль фонда в создании рабочих мест — число занятых в бизнесе превысило 500 тыс. человек. Бизнесмены хвалят доступность и эффективность микрозаймов, что укрепляет позиции Ставрополья в СКФО.

Станислав Маслаков