Депутат заксобрания Ульяновской области Сергей Моргачев покинул антикоррупционную комиссию

В среду, 21 января, депутаты Законодательного собрания Ульяновской области удовлетворили заявление своего внефракционного депутата Сергея Моргачева, пожелавшего выйти из состава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, которую он же и возглавлял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Моргачев (в центре) решил выйти из состава комиссии

Фото: фото с видеотрансляции заседания Сергей Моргачев (в центре) решил выйти из состава комиссии

Ранее, 12 декабря минувшего года на закрытой части заседания заксобрания при выключенной трансляции депутаты проголосовали за вынесение Сергею Моргачеву предупреждения (фракция КПРФ настаивала на обсуждении вопроса в открытом режиме) за нарушения требований антикоррупционного законодательства в части требований по конфликту интересов. Решение было принято после того как на ситуацию с безнаказанностью депутата обратила внимание Генпрокуратура. До этого, в конце апреля 2025 года, прокуратура Ульяновской области направляла председателю заксобрания Валерию Малышеву представление о нарушении господином Моргачевым антикоррупционного законодательства, сообщив, что он, будучи членом комиссии по распределению субсидий, дважды принимал участие в голосовании по выделению субсидий компаниям, аффилированным с владельцем предприятия, финансировавшего предвыборную кампанию депутата в 2021 году. Прокуратура предписала заксобранию принять к депутату соответствующие меры, однако никаких решений по этому поводу депутатский корпус не принимал.

На заседании заксобрания после голосования о согласии с выходом Сергея Моргачева из комиссии руководитель фракции КПРФ Виталий Кузин сделал заявление, отметив, что за точно такие же нарушения (два случая голосования при наличии конфликта интересов) член КПРФ Рамиль Хакимов сначала был снят с должности вице-спикера, а затем лишен депутатского мандата. Виталий Кузин заявил, что «подходы должны быть ко всем едиными», и «нужны другие меры воздействия, в том числе — лишение мандата».

Спикер заксобрания Валерий Малышев ответил на это, что «решение заксобранием уже принято», «за одно нарушение двух наказаний не бывает», и в заксобрании «нет аналогий, каждый случай рассматривается индивидуально».

Заксобрание также проголосовало за удовлетворение заявления лидера фракции ЛДПР Дмитрия Грачева о вхождении в состав этой комиссии.

Сергей Титов, Ульяновск