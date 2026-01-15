Генпрокурора просят лишить полномочий депутата заксобрания Ульяновской области

Как стало известно «Ъ-Волга», депутат Госдумы, первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный направил генеральному прокурору РФ Александру Гуцану обращение, в котором предлагает лишить полномочий депутата регионального заксобрания Сергея Моргачева за нарушение требований антикоррупционного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как отмечает Алексей Куринный в своем обращении, еще в начале 2025 года прокурорская проверка показала, что депутат заксобрания Сергей Моргачев, будучи членом отраслевой комиссии регионального министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, дважды голосовал за предоставление субсидий организациям, которые были спонсорами его предвыборной кампании. При этом, отмечает господин Куринный, Сергей Моргачев не принял мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является.

По выявленным нарушениям 14 апреля 2025 года прокуратура Ульяновской области внесла представление председателю заксобрания, однако реакция областного парламента последовала только после того, как в ноябре Генпрокуратура обратила внимание на бездействие депутатского корпуса. Лишь после этого, 12 декабря, Сергею Моргачеву было объявлено предупреждение.

Алексей Куринный считает, что примененная в отношении Сергея Моргачева мера ответственности «не соответствует степени тяжести нарушения» и действующему законодательству, согласно которому, отмечает депутат, при неоднократном нарушении виновного должны лишить занимаемой должности или депутатских полномочий.

Депутат Госдумы просит генпрокурора принять необходимые меры для привлечения Сергея Моргачева к ответственности в соответствии с требованиями закона «О противодействии коррупции».

В беседе с «Ъ-Волга» Алексей Куринный подтвердил направление обращения генпрокурору, заметив, что направил документ 23 декабря, но ответа еще не получил.

Сергей Титов, Ульяновск