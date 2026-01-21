Полузащитник Валерий Бочеров покидает ФК «Урал»

Футболист Валерий Бочеров покидает ФК «Урал», сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Валерий Бочеров — воспитанник футбольной академии минского «Динамо». Он стал игроком клуба в январе 2024 года. За это время Бочеров провел за «Урал» шесть официальных матчей. Предыдущий сезон спортсмен провел в аренде в «Уфе». «Благодарим Валерия и желаем успешного продолжения карьеры!»,— говорится в сообщении ФК «Урал».

Напомним, в декабре новым главным тренером «Урала» стал Василий Березуцкий.

Полина Бабинцева