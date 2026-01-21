Продажи дорогих автомобилей в Великобритании упали после повышения налогов

Продажи автомобилей класса люкс в Великобритании сократились после того, как правительство лейбористов повысило некоторые налоги, выплачиваемые богатыми налогоплательщиками страны, особенно нерезидентами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные о продажах и мнения аналитиков.

В третьем квартале 2025 года продажи автомобилей Ferrari в Великобритании упали на 44%. В октябре в интервью Financial Times гендиректор компании Бенедетто Винья объяснил такое снижение тем, что некоторые богатые люди покинули страну из-за повышения налогов. Продажи Rolls-Royce в третьем квартале снизились на 26%, тем самым квартал стал худшим для компании с 2021 года. Bloomberg пишет, что также сократились продажи подержанных автомобилей премиум-класса — на 8,6%.

По словам старшего консультанта по исследованиям автомобильного рынка аналитической компании Jato Dynamics Даниэле Министери, продажи автомобилей класса люкс находятся под давлением по всему миру, однако в Великобритании дополнительное «серьезное воздействие» на них оказало повышение налогов для нерезидентов.

Яна Рождественская