Европол закрыл 24 крупные нарколаборатории в четырех странах ЕС

Полицейская служба Евросоюза провела крупнейшую в истории операцию против производства синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Европола. В полиции ЕС заявили, что им удалось закрыть 24 нарколаборатории промышленного масштаба.

Операцию проводили в Польше, Бельгии, Германии и Нидерландах. Сеть нарколабораторий занималась импортом большого количества прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков в лабораториях в разных странах. Прекурсор — легальное химическое вещество, однако Европол зафиксировал особо крупный импорт этого вещества, что вызвало подозрения.

«Сеть могла импортировать более 1 тыс. тонн прекурсоров — этого достаточно для производства более 300 тонн синтетических наркотиков, таких как MDMA, амфетамин и катинон»,— сообщили в Европоле. Согласно заявлению полиции, импорт прекурсоров проходил через семь легальных компаний в Польше. Эти же компании помогали распространять наркотики через преступные группы в странах ЕС.

Операция началась в 2024 году на основе данных, предоставленных польской полицией. Во время оперативных мероприятий задержали 85 человек, в том числе двух предполагаемых организаторов из Польши. В расследовании участвовали силовые структуры и судебные органы Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Польши и Испании.