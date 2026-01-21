Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о первых упоминаниях города, его воинской славе, шелкопрядильном производстве и даче купцов Якунчиковых на речке Наре.

Новогодние каникулы мы всегда проводим на подмосковной даче под Наро-Фоминском. Город воинской славы не слишком богат архитектурными достопримечательностями, зато буквально переполнен воинскими частями и соединениями. Тут даже расположена крупнейшая бронетанковая Кантемировская дивизия. Да и первое историческое упоминание о сельце Фоминском также связано с битвой. В 1610 году здесь, в излучине реки Нара, произошла битва времен Смутного времени. На войско Лжедмитрия II неожиданно напали союзники царя Василия Шуйского — крымские татары.

Следующее упоминание о сельце встречается в романе Льва Толстого «Война и мир» (сцена с донесением Кутузову об обнаружении Дохтуровым основных сил французов в Фоминском; том 4, часть 2, главы 15–16). А в 1840 году в соседнем селе Малая Нара (сейчас это городской район Мальково) была основана бумагопрядильная фабрика. В 1864-м фабрику приобрели московские купцы Якунчиковы, перестроили ее в шелкопрядильное производство — так был основан город Наро-Фоминск. На даче известных меценатов Якунчиковых бывали Константин Станиславский, Игорь Грабарь.

В мае-июле 1903 года на даче Якунчиковых на речке Наре Антон Павлович Чехов жил с женой Ольгой Книппер и работал над пьесой «Вишневый сад». Есть воспоминания о том, как его посетила здесь вся труппа Художественного театра, как раз во главе со Станиславским, и провела репетицию еще неоконченной пьесы прямо в природных декорациях: лес, родник, обрыв, покосившаяся часовенка, колодец и действительно вишневый сад. Для меня особенно примечательно, что сценограф самой первой постановки — художник Виктор Симов — на акварельных эскизах ко второму акту изобразил каменный и деревянный флигели и окрестности дачи Якунчиковых.

Как рассказывают местные таксисты, когда-то в начале и конце рабочего дня главная улица города превращалась в пешеходную: сплошным потоком по ней шли толпы работников из деревень Мальково и Красная Пресня. В 1990-е фабрика обанкротилась. Однако еще с 2018 года ее начали восстанавливать, и теперь центр Нары, как мы называем город, наполняют лофты, кофейни и даже барбершопы.

