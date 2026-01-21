МВД проводит проверку по факту смертельной аварии с бензовозом на трассе «Кола»

Полиция проводит проверку по факту столкновения легкового авто с бензовозом на 151-м км трассы «Кола», в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП с участием бензовоза на трассе «Кола»

Фото: Пресс-служба Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы Последствия ДТП с участием бензовоза на трассе «Кола»

Фото: Пресс-служба Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы

Авария произошла накануне 17:30. Nissan Murano под управлением 71-летнего пенсионера выехал на встречную полосу и врезался в тягач Sitrak, перевозивший цистерну с топливом. Водитель легковушки и его 71-летняя пассажирка погибли на месте.

В Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе сообщали, что в результате ДТП прицеп бензовоза оторвался от кабины и опрокинулся на бок, топливо начало вытекать в придорожную канаву. Чтобы поднять цистерну использовали автокран, а для уборки топлива вызвали спецтехнику.

Артемий Чулков