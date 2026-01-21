Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, о причинах появления и результатах вдумчивого шопинга.

От осознанного потребления к No Buy — в этом году в соцсетях стало еще больше контента, посвященного экономии. Разборы цен становятся темой целых блогов. В эфир выходят предприниматели, которые долго прятались за вывеской своих компаний, и рассказывают о нулевых счетах ИП после всех выплат. В целом люди хотят перестать делать вид, что все в порядке, когда не могут себе позволить многие составляющие прежнего уровня жизни.

На этом фоне любопытно выглядят эксперименты под названием No Buy. Сторонники вдумчивого шопинга принимают решение не приобретать ничего в течение нескольких месяцев или целого года. Под «ничего», конечно, имеется в виду далеко не все: нельзя покупать одежду, обувь, аксессуары, косметику, предметы интерьера — всё материальное, когда дома это уже в достаточном количестве или избытке. Конечно, можно покупать необходимое, когда оно закончилось — крем для лица или шампунь. Позволительно также заменить испортившуюся вещь — не будем же мы ходить босыми, если обувь вышла из строя.

От бесконечного пополнения гардероба прежде отказывалась Дарья Лисиченко, основательница кафе-магазинов «Город-сад». А в 2025 ничего не покупала, например, коуч, преподаватель Института медиа ВШЭ Анна Федорова. В своем блоге она рассказывает, что эксперимент оказался очень успешным и безболезненным. Появилось больше радости от чтения книг, спорта, прогулок, встречи с друзьями. Средства перераспределились в пользу обучения и поездок. А дома стало больше порядка, ведь чтобы понять, что не покупать, нужно разобраться с тем, что есть. Шкафы, кладовые, ящики с домашним текстилем были разобраны, а гардероб — оцифрован и проработан со стилистом.

Осознанное потребление радикализируется, когда люди ощущают давление стоимости жизни. Бизнесу придется принять тот факт, что кто-то откажется от покупки с целью сэкономить или даже в контексте годовой аскезы. Тем ценнее становится то, что клиенту действительно важно и необходимо. И с этим ему как раз можно помочь.

Яна Лубнина