«В условиях микрогравитации в ДНК астронавтов активируется так называемый темный геном»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, чем важны последние открытия ученых.

Мозг астронавтов меняет форму и даже свое положение внутри черепной коробки. Более серьезные изменения у тех, кто провел в космосе больше года. К такому выводу пришли американские исследователи, которые сравнили МРТ-снимки 26 человек до и после их звездной миссии. На тех, которые ученые получили, когда астронавты уже вернулись на Землю, было заметно, что мозг смещался вверх вдоль задней стенки черепа. И затронутыми оказались области, с работой которых связывают такие проблемы, как укачивание и дезориентация. Это преследует астронавтов после возвращения, заставляя заново учиться ходить на Земле. И это открытие перестает быть только академическим на фоне недавних событий.

На прошлой неделе корабль Crew Dragon досрочно вернулся с МКС из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа, но что именно с ним произошло, не сообщалось. Также около полугода назад другое пугающее исследование опубликовал журнал Cell Stem Cell. В нем говорилось, что в условиях микрогравитации в ДНК астронавтов активируются древние участки, так называемый темный геном, а их клетки попадают в спираль смерти. Однако для дальних миссий такие данные — вовсе не приговор, а критически важная информация в понимании того, что происходит с организмом и обратимы ли такие изменения в человеческом теле. Ведь оно такое хрупкое по сравнению с бескрайним космосом.

