Досрочное возвращение домой

NASA досрочно вернуло экипаж миссии Crew 11 из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов. Его имя не раскрывается. 15 января корабль успешно приводнился у берегов Калифорнии. Среди вернувшихся — американцы Зена Кардман и Майк Финк, японец Кимия Юи и россиянин Олег Платонов. Что могло случиться? И почему члену экипажа не удалось помочь на месте? Разбиралась Анна Кулецкая.

15 января спускаемый аппарат корабля Crew Dragon рассек темное утреннее небо и погрузился в воды Тихого океана. NASA проводило трансляцию досрочного возвращения экипажа. В истории такие случаи — редкость, и, помимо финансовых потерь, это еще и удар по научной программе, пояснил космический инженер, руководитель полета марсианской имитационной миссии, автор блога «Юра, мы справимся!» Марат Айрапетян: «На Международной космической станции такого еще не было, хотя в целом подобное случалось. Космонавты, которые находятся на орбите, по несколько лет к этому готовятся. На Земле их тестируют, готовят к экспериментам, которые они станут проводить. Каждая минута конкретного космонавта на орбите стоит очень дорого. Когда вот так резко экипаж покидает станцию, то необходимо полностью перестраивать научную программу. Там не только американские космонавты вернулись, но еще и россиянин. В конечном итоге это довольно серьезные финансовые потери».

Даже идеальная подготовка и жесткие тренировки не могут гарантировать безупречное проведение миссии. Один из ярких примеров — полет Apollo-7 в 1968-м, когда у астронавта Уолтера Ширры началась простуда. Казалось бы, мелочь, но в невесомости это вылилось в настоящую пытку. Ему пришлось постоянно прочищать нос, чтобы дышать, и, вопреки всем инструкциям, спускаться на Землю без шлема. Экспедиция к станции «Салют-5» в июле 1976-го тоже закончилась драматично и преждевременно, а череда внештатных ситуаций и накопленный стресс поставили под угрозу жизни членов экипажа. У одного случились сильнейшая мигрень, потеря аппетита и проблемы со сном, он даже не мог самостоятельно надеть скафандр. У другого — появились боли в области сердца. Медикаменты не помогали, и руководство решило срочно вернуть космонавтов на Землю.

На МКС есть широкий набор медицинского оборудования, но не на все случаи жизни, рассказал научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев: «Там, конечно, есть комплект инструментов и инструкции. У космонавтов есть прямая связь с Центром управления, который их может проконсультировать. Такие вещи ожидаются, и к ним готовятся. Но все оборудование обычного госпиталя на МКС доставить невозможно».

За пять месяцев на МКС астронавты успели выполнить свыше 140 научных экспериментов и совершили больше 2,5 тыс. витков вокруг Земли. Следующая миссия Crew 12 отправится в космос после 15 февраля. На станцию прибудут россиянин Андрей Федяев, американцы Джессика Меир, Джек Хэтауэй и француженка Софи Адено. О том, как сейчас продолжается работа на МКС, рассказал “Ъ FM” научный журналист Михаил Котов: «Именно для этого и были созданы так называемые системы перекрестных полетов, когда на одном корабле "Союз" вместе с нашими космонавтами летит американский, либо европейский или японский астронавт, а соответственно, на корабле Crew Dragon — россиянин. Вот в данном случае вернулся Олег Платонов. Все это сделано как раз для того, чтобы в случае если экипажу одного корабля пришлось вернуться раньше, то оставшиеся на станции могли эффективно работать».

В NASA заверили, что проблемы со здоровьем у астронавта не связаны непосредственно с миссией или выходом в открытый космос. А в соцсетях из-за недостатка информации множатся версии, что же именно могло стать причиной досрочного возвращения на Землю. Среди них есть и беременность, но это предположение сразу же отвергли профильные специалисты.

Анна Кулецкая