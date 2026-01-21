Вандал поджег статую Криштиану Роналду в Португалии

Неизвестный поджег бронзовую статую португальского нападающего Криштиану Роналду, установленную в Фуншале — родном городе футболиста. Об этом сообщает газета Correio da Manha.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статуя Криштиану Роналду в огне

Фото: @zaino.tcc.filipe Статуя Криштиану Роналду в огне

Фото: @zaino.tcc.filipe

Вандал облил скульптуру легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Затем он исполнил танец на фоне горящей статуи и показал неприличные жесты. Злоумышленник опубликовал видео с поджогом в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), оставив под ним подпись «Это последнее предупреждение Господа для Криштиану».

Полиция острова Мадейра сообщила, что личность подозреваемого была установлена. Источник в правоохранительных органах рассказал португальским СМИ, что мужчина «ранее был причастен к подобным инцидентам».

Статуя Криштиану Роналду, высота которой составляет около 2,4 м, была установлена в 2014 году на площади Праса-ду-Мар. Через два года монумент перенесли в другое место, поскольку фанаты аргентинского футболиста Лионеля Месси нанесли на скульптуру его имя. Сейчас памятник стоит возле музея Роналду.

40-летний Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Сейчас он представляет саудовский «Ан-Наср», ранее выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». В 2016 году в составе сборной Португалии форвард выиграл чемпионат Европы.

Таисия Орлова