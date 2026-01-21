В ближайшие пять дней в Удмуртии ожидается аномально-холодная погода

В период с 22 по 26 января в Удмуртии наступит аномально-холодная погода (АХП) — температура будет ниже климатической нормы на 15-17°С. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

«АХП — период с октября по март, когда не менее пяти дней среднесуточная температура воздуха опускается ниже климатической нормы на 7°С и более»,— говорится в сообщении. Самыми холодными днями станут 23 и 24 января.

Напомним, к концу этой рабочей недели, ночью 23 января, ожидается похолодание до -35 градусов.