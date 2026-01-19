Столбик термометра в конце рабочей недели в Удмуртии опустится до -35°С

К концу рабочей недели в Удмуртии похолодает до -35°С, резкое понижение температуры начнется со среды, 21 января, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Снегопадов на этой неделе не ожидается.

В первой половине недели сохранится небольшой и умеренный снег, на отдельных дорожных участках ожидается снежный накат.

В предстоящую ночь, 20 января, столбик термометра ночью опустится до -15°С. Днем станет чуть теплее — прогнозируется до -12°С. В среду, 21 января, температурный фон начнет резко понижаться. В этот день в ночные часы прогнозируется до -22°С, в дневные — до -19°С. В южных районах — до -17°С и -14°С соответственно.

Во второй половине недели существенных осадков не предвидится. В последние рабочие дни в Удмуртии установится морозная погода.

В четверг, 22 января, ночью похолодает до -29°С, днем — до -24°С. По предварительным данным, в пятницу, 23 января, в ночные и утренние часы столбик термометра опустится до -35°С. После обеда в этот день потеплеет до -26°С. В выходные дни морозная погода сохранится, вероятны осадки.