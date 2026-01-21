Европейские футбольные лидеры обсуждают бойкот ЧМ из-за ситуации с Гренландией

Главы европейских футбольных федераций провели неформальные беседы о возможности бойкотировать чемпионат мира по футболу, большую часть матчей которого летом 2026 года примут США. Об этом сообщает газета The Guardian. По данным издания, в обсуждении вопроса приняли участие «около 20» руководителей национальных ассоциаций, которые собрались в Будапеште на торжественном мероприятии, посвященном 125-летию венгерского футбола.

Причиной для выдвижения на повестку дня такого рода мер стала «обеспокоенность европейских футбольных лидеров по поводу желания президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию». При этом источник отмечает, что участники «неохотно дают публичные комментарии» по теме.

Неназванные «высокопоставленные лица», на которых ссылается The Guardian, считают, что «военная агрессия США с целью захвата Гренландии» стала бы переломным моментом: она, с большой долей вероятности, повлекла бы за собой «бойкот, инициированный Союзом европейских футбольных ассоциаций» или «другие серьезные шаги в знак протеста». Между тем утверждается, что руководство Международной федерации футбола (FIFA) на данном этапе «считает такое развитие событий маловероятным».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. В США состоятся 78 из 104 матчей первенства. Странами-хозяйками турнира будут также Канада и Мексика.

Арнольд Кабанов