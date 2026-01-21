Прокуратура обжаловала частичный арест имущества экс-замминистра обороны Иванова

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин подал жалобу на решение о частичной конфискации имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Это следует из картотеки Пресненского районного суда Москвы. Подробности апелляции неизвестны.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд 5 декабря 2025 года конфисковал имущество Тимура Иванова и членов его семьи. В доход государства обратили доли бывшего чиновника в четырех компаниях на 70 млн руб., 44 объекта недвижимости в Москве, Карелии, Подмосковье и Тверской области. Также инстанция изъяла автомобили премиум-класса, 30 картин, 10 книг, 26 единиц оружия, драгоценности и найденные при обысках наличные. Общая стоимость активов превышала 1,2 млрд руб.

Единственное, что не изъяла инстанция, — автомобиль Bentley Continental GT, принадлежавший бывшей супруге экс-замминистра Светлане Захаровой. Адвокаты ответчиков заявляли о планах обжаловать решение суда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимур Иванов пополнил бюджет обороны».

Никита Черненко