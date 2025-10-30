Власти Ленобласти изымут 73 гаража для строительства метро «Кудрово»

В Ленинградской области запустили процесс изъятия недвижимости для строительства станции метро в Кудрово. Предстоит снести 73 гаража, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Список объектов для изъятия определили во время проектирования ветки. АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» оценить рыночную стоимость гаражей. Интересы владельцев объектов недвижимости будут учтены. Выплата компенсаций будет заложена в бюджет региона.

Далее собственники получат уведомления об изъятии. Выплаты будут производиться на основании заключенных соглашений. Судя по расположению гаражей, станцию метро планируют построить недалеко от ТРЦ «Мега Дыбенко».

Татьяна Титаева