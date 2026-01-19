Один человек погиб и четверо ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 18 боеприпасов и 100 беспилотников. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Разрушения получили пять жилых помещений и 15 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В селе Нечаевка Белгородского округа из-за взрыва FPV-дрона погибла мирная жительница. Всего муниципалитет атаковали 17 БПЛА. Повреждения получили частный дом и четыре автомобиля.

В селе Головчино Грайворонского округа один человек был ранен при атаке дрона на машину на парковке предприятия. Он отправлен на амбулаторное лечение. Автомобиль и фасад здания повреждены. При ударе FPV-дрона по другой машине пострадали два человека. Мужчина и женщина госпитализированы. Транспортное средство требует ремонта. За сутки округ подвергся четырем обстрелам с применением 18 боеприпасов и атакам 11 БПЛА. Также получили разрушения автомобиль в селе Новостроевка-Первая и гараж в поселке Чапаевском.

Сутками ранее при атаках 164 БПЛА и 64 боеприпасов в Белгородской области был ранен один мирный житель. Разрушения получили 17 жилых помещений и 14 транспортных средств.

Алина Морозова