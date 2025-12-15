Удмуртия увеличила экспорт молочной продукции на 25% за год

С начала года Удмуртия вывезла 8 тыс. т молочной продукции, включая сухую молочную сыворотку, молочные коктейли, молоко, сыр и сливочное масло в Китай, Египет, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан и Бангладеш. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

9 декабря специалисты управления проконтролировали отправку 50 т сухой молочной сыворотки в Китай. Вся продукция признана безопасной и соответствует требованиям стран-импортеров, что подтверждено лабораторными испытаниями в Казани.

Напомним, Удмуртия экспортировала 950 т мяса свинины и комбикормов в Китай, Египет, Монголию, Узбекистан и Казахстан с начала года. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Анастасия Лопатина