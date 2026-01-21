«Арсенал» одержал седьмую подряд победу в Лиге чемпионов и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу общего этапа. В этот раз лондонский клуб обыграл в Милане «Интер» 3:1. Главная неожиданность вечера произошла в Норвегии, где клуб «Будё-Глимт» разгромил «Манчестер Сити» (3:1). За развитием событий в первых матчах седьмого тура следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luca Bruno / AP Фото: Luca Bruno / AP

«Будё-Глимт» не раз огорчал серьезные клубы, особенно на своем поле за Полярным кругом. Но в этот раз команда была особенно хороша. Да, можно говорить, что у британского клуба есть проблемы и много травмированных защитников, но ошибок у подопечных Пепа Гвардиолы было слишком много, причем грубых. Из-за этого хозяева вели в счете 2:0 уже к 24-й минуте. И даже знаменитый вратарь Джанлуиджи Доннарумма не помог. А у главного бомбардира «Сити» Эрлинга Холланда, похоже, сбился прицел, с игры он не забивает давно. Не смог он отличиться и в этот раз, а когда во втором тайме «Будё-Глимт» забил третий мяч, комментатор Денис Качанов чуть с ума не сошел.

Стоит сказать, что хозяева и четвертый гол забили, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Конечно, это поражение вряд ли серьезно повлияет на команду Гвардиолы, и в play-off она, так или иначе, попадет. Но нужно было видеть глаза звезд команды общей стоимостью €1,3 млрд после того, как их разносили игроки, которых они всерьез не воспринимали. Причем на этом сенсации в Лиге чемпионов не закончились. Действующий обладатель Кубка чемпионов — «Пари Сен-Жермен» — уступил в Лиссабоне «Спортингу» (1:2). И победный гол португальский клуб забил буквально на последней минуте матча. А вот мадридский «Реал» своих болельщиков не подвел. Он, буквально «разобрал» «Монако» (6:1). Александр Головин вышел в основном составе монегасков, но результативными действиями не отметился. Кажется, что новый тренер королевского клуба Альваро Арбелоа смог найти ключи к сердцам звездных игроков, но в то, что наставник продолжит работать в Мадриде, мало кто верит. Футбольный агент Дмитрий Чельцов высказался на эту тему весьма жестко: «Я думаю, это просто тренер-"заплатка" на данный момент, как бы это плохо ни звучало. Потому что сейчас нет профессионалов, которых можно нанять и они бы сразу начали бы показывать результат».

Что же касается центрального матча, в котором сошлись «Интер» и «Арсенал», то здесь неожиданно получилось результативно. Но чуда не произошло. Лондонский клуб, который возглавлял турнирную таблицу, одержал еще одну победу (3:1) и, с точки зрения букмекеров, продолжает оставаться главным претендентом на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Правда, находятся эксперты, которые в такой исход не верят. Почему, объяснил футбольный аналитик Константин Клещёв: «У "Арсенала" всегда была репутация команды, которая играет очень интересно, зрелищно, собирает звезд. Но она в какой-то момент вдруг слишком увлекается самим содержанием игры и не смотрит на табло. Однако, мне кажется, сейчас игроки настроены намного серьезнее».

21 января нас ждет еще девять матчей седьмого этапа. Ярких вывесок нет, но любопытный встреч немало, например, «Ювентус»— «Бенфика». Ведь португальская команда, с которой работает сам Жозе Моуринью, сохраняет шансы попасть в зону play-off. Также лелеет мечту сыграть в следующий стадии азербайджанский «Карабах», который принимает немецкий «Айнтрахт». Ну и, конечно, многие захотят увидеть в деле «Баварию» и «Барселону». Мюнхенцы встречают бельгийский «Юнион», а сине-гранатовые отправились в гости к пражской «Славии». И, кто знает, может быть, во второй день седьмого тура поклонников футбола снова ждут сенсации.

Владимир Осипов