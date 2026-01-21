Аэропорт Ижевска начал обслуживать старые самолеты на фоне расконсервации судов

Аэропорт Ижевска допустили к обслуживанию старых самолетов «Ту-204», «Ту-204-100», «Ту-204-300» и «Ту-214». Об этом в Telegram сообщил руководитель авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников. Он добавил, что эти воздушные суда уже использовались в декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Синельников, Telegram Фото: Александр Синельников, Telegram

Все указанные самолеты являются среднемагистральными. Они начали эксплуатироваться еще в 1995 годах. В 2000-ые воздушные суда использовались для коммерческих рейсов, после — находились на хранении у перевозчиков. На данный момент из-за санкций у авиакомпаний наблюдается дефицит пассажирских самолетов, потому было решено расконсервировать старые модели, пишет издание «Известия» со ссылкой на «Ростех».

Владислав Галичанин