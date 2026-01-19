Самолеты возвращаются в небо

Старые российские самолеты возвращают в эксплуатацию на фоне ожидаемого падения пассажиропотока. Речь о примерно десятке самолетов, среди них — Ту-204, Ил-96 и Ан-148. Они обслуживали коммерческие рейсы в нулевые, но после около десяти лет находились на хранении у Red Wings и других перевозчиков. Программа расконсервации будет действовать и в 2027 году, рассказали «Известиям» в «Ростехе». Также дочерняя структура «Аэрофлота» «Россия» введет в строй еще два Boeing 747 родом из 1990-х. О снижении пассажиропотока российских авиакомпаний до 20% год к году ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на отраслевые источники.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расконсервация старых самолетов во многом — вынужденный шаг, говорит глава Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. По его словам, без поддержки государства эти суда будет сложно эксплуатировать: «Тот парк воздушных судов, который сегодня есть у авиакомпаний, постепенно выбывает в силу определенных санкций и отсутствия поставок новых российских самолетов. Поэтому, естественно, возникает дефицит. Авиакомпании и авиапроизводители пытаются изыскать все резервы, чтобы каким-то образом пополнять парк воздушных судов, в том числе за счет расконсервации старых самолетов.

Это выглядит более или менее оправданным решением: можно запчасти взять со старых складов, которые после "Трансаэро" остались, что-то купить на внешнем рынке. Что касается старых российских самолетов, которые уже были выведены из эксплуатации и законсервированы, возникает вопрос: может ли "Ростех" обеспечить их поддержание в летной годности, то есть обеспечить поставки запчастей? Своевременный ремонт этих самолетов является, наверное, одним из главных вопросов. Это будет так или иначе отражено в договоре на их эксплуатацию».

По данным Росавиации, сейчас в парке отечественных авиакомпаний 1135 самолетов, из них две трети — иностранного производства. Решение «Ростеха» нельзя рассматривать даже как паллиативное, впрочем, к безопасности бортов 1980-х годов разработки вопросов нет, так считает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин: «На фоне более чем 600 магистральных самолетов иностранного производства, которые используются российскими авиакомпаниями, десять дополнительных судов погоды на рынке не делают. То же самое касается Boeing 747: всего их у авиакомпании "Россия" восемь, два летают, а будет четыре летающих. В одном самолете 522 кресла, соответственно, прирост емкости на 1 тыс. кресел это, в общем-то, не очень существенно.

Сам самолет Boeing 747 достаточно прожорливый, четырехдвигательный. Понятно, что лучше летать на нем, чем вообще не летать, но это не решает проблему сокращения флота. Старые самолеты не будут 1980-х годов выпуска. Boeing 747 — это, наверное, самое старое из того, что будет восстановлено, это конец 1990-х годов. Понятно, что современный самолет приятнее во всех отношениях, но с точки зрения того, может он лететь или не может, разницы принципиальной нет. То есть это примерно как ездить на новом "китайце" или на "Волге"».

“Ъ FM” направил запрос в «Ростех» и ждет ответа. В 2026-м Объединенная авиастроительная корпорация планирует произвести два самолета МС-21. Также ожидается начало серийного выпуска Ил-114 и полностью импортозамещенного Sukhoi Superjet.

Никита Путятин