Свердловская область вошла в число лидеров по продажам е-ОСАГО в 2025 году

В Свердловской области в 2025 году было продано 1,3 млн полисов электронного ОСАГО — 3,4% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России. Согласно аналитике Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Средний Урал оказался на пятом месте среди регионов РФ по объему продаж е-ОСАГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего по стране за прошлый год было продано 39,9 млн полисов электронного ОСАГО — на 33,6% больше, чем годом ранее. Лидерами по продажам стали Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, меньше всего е-ОСАГО за 12 месяцев выдали в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Ингушетии.

Чаще всего граждане покупали полисы в третьем и четвертом кварталах 2025 года. По словам президента РСА Евгения Уфимцева, рост продаж полисов электронного ОСАГО связан с простотой и скоростью их оформления через интернет и трендом на цифровизацию. «Цифровые технологии делают взаимодействие клиента со страховщиком удобным и эффективным, а также более доступным, что особенно важно для граждан отдаленных регионов»,— сказал он.

Средняя стоимость оформления ОСАГО в Свердловской области во втором квартале 2025 года снизилась на 6%. Полис в среднем можно было приобрести за 5,4 тыс. руб.

Ирина Пичурина