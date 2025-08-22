Стоимость ОСАГО в Екатеринбурге снизилась на 6%

Средняя стоимость оформления ОСАГО в Свердловской области во II квартале снизилась на 6%, следует из аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Полис в среднем можно приобрести за 5,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продажи полисов ОСАГО выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний возраст застрахованных автомобилей снизился на 3%, до 14 лет.

Чаще всего страхуют автомобили Hyundai Solaris, Kia Rio, ВАЗ 2190 Granta, Ford Focus и Toyota Corolla. Средний возраст автовладельцев — 41 год, при этом 68% — это мужчины.

Напомним, Свердловская область вошла в топ-10 регионов по продаже электронный полисов ОСАГО. С января по июль 2025 года свердловчане оформили 622 тыс. электронных полисов, что составляет 3,1% от общего объема продаж по стране.

Анна Капустина