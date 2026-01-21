Песков не раскрыл подробности переговоров Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером

Итоги переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером должны остаться непубличными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Раскрывать подробности встречи он отказался.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, они, конечно, происходят в закрытом режиме»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Переговоры Кирилла Дмитриева с американскими представителями прошли накануне в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Стив Уиткофф заявил, что встреча была позитивной. Кирилл Дмитриев отметил, что встречи с американской стороной в Давосе проходят конструктивно, и «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции».

Лусине Баласян