Песков анонсировал второе за неделю совещание Путина с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин вечером 21 января может провести совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ближе к вечеру мы не исключаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это оперативное совещание»,— уточнил господин Песков. Он пообещал, как обычно, проинформировать журналистов о теме встречи.

Представитель президента пояснил, что во втором за неделю совещании с членами Совбеза нет ничего экстраординарного. По решению Владимира Путина такие мероприятия могут проводить в любой момент. «Здесь никаких правил на этот счет нет»,— заключил Дмитрий Песков.

На прошедшем 19 января совещании Владимир Путин обсудил с членами Совбеза участие РФ в формировании многополярного мира и текущие вопросы безопасности страны. Докладчиком на мероприятии выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.