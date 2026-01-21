Северная Осетия рекордно нарастила выпуск водки в 2025 году

Северная Осетия опередила регионы России по росту производства водки в 2025 году: заводы республики увеличили выпуск на треть, что стало самым заметным скачком среди всех субъектов страны. Общий объем производства водки в России составил 79,3 млн дал, сократившись на 4,2% по сравнению с 2024 годом, но в Северной Осетии динамика пошла вразрез с общероссийским спадом. РИА Новости рассчитало эти показатели по данным Росстата и Росалкогольтабакконтроля, опубликованным в январе 2026 года, и подтвердило лидерство республики на основе официальной статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Алтайский край, Пермский край и Новгородская область также нарастили выпуск водки на треть, заняв следующие позиции в рейтинге роста. Эксперты связывают такой подъем с локальными факторами: в Северной Осетии исторически сильны традиции спиртопроизводства, унаследованные с 1990-х, когда регион превратился в крупный поставщик алкоголя благодаря чистой воде и готовой инфраструктуре. Алтайские и пермские предприятия, вероятно, активизировали мощности из-за спроса на внутреннем рынке, хотя точные объемы по этим регионам Росстат не детализировал в свежих релизах.

Сокращение производства ударило по другим территориям. Томская область потеряла в 4,6 раза от прежнего объема, Якутия — 3,7 раза, Костромская область — 2,6 раза, Коми — 2,1 раза. В Москве и Тюменской области выпуск упал на 40%, а в Краснодарском и Красноярском краях, Тульской и Вологодской областях — на треть. Аналитики отмечают влияние антиалкогольных мер: в Вологде, например, строгие ограничения на продажу спиртного срезали спрос почти на 13% (на фоне роста потребления нелегального алкоголя), а в центральных регионах закрытие мелких заводов из-за налогового прессинга усугубило спад.

Московская область сохраняет лидерство по абсолютным объемам — 17% от общероссийского производства, Татарстан дал 13%, Башкирия — 6,6%. Эти регионы доминируют благодаря крупным холдингам вроде "Рузского купажного завода" и "Татспиртпрома". Общее падение на 4,2% отражает тренд: россияне переходят на вино (рост на 13,6% до 37 млн дал) и игристые (плюс 7,7% до 19 млн дал), а водка уступает ликеро-водочным изделиям, чье производство выросло на 8,1% до 19,6 млн дал.

Для Северного Кавказа рост производства водки сочетается с успехами в игристых винах: регионы обеспечивают почти 20% общероссийского выпуска. В соцсетях объясняют подъем продаж в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии "эффектом низкой базы" — с низких стартовых показателей скачок выглядит драматичным, хотя потребление алкоголя там остается скромным. Экспорт водки в 2025 году достиг 16 тыс. тонн за полугодие, принеся $25 млн, что поддержало отрасль в кризис. Северная Осетия, опираясь на локальные мощности, может укрепить позиции, если федералы скорректируют акцизы и квоты.

Станислав Маслаков