Челябинская область вошла в топ-10 регионов по активной борьбе с коррупцией

Центр политической информации включил Челябинскую область в антикоррупционный рейтинг субъектов РФ в период специальной военной операции. Среди десяти регионов она заняла третье место с 81 баллом. Об этом сообщает Ъ.

По данным рейтинга, в Челябинской области за четыре года число выявленных коррупционных преступлений составило 2,64 на 10 тыс. человек. Кроме того, за это время было уволено 25 человек из-за утраты доверия. За 2024 год в Челябинской области было опубликовано 93 новости о коррупционных преступлениях.

Кроме Челябинской области, 81 очко набрал Краснодарский Край.

Наиболее активным регионом в борьбе с коррупцией стала Воронежская область, которая набрала в сумме 85 баллов. Там за четыре года выявлено 1,66 преступлений на 10 тыс. человек, уволено 52 чиновника, опубликовано 160 новостей о коррупции за 2024 год.

Согласно данным рейтинга, наибольшее количество коррупционных преступлений было выявлено в Краснодарском крае – 3,09 на 10 тыс. человек, а также уволены 62 человека из-за утраты доверия.

Ольга Воробьева