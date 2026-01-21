Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителя Барнаула осудят за мошенничество с покупкой машин на заказ

Индустриальный райсуд Алтайского края рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ) при покупке автомобилей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигурант дела в 2019-2023 годах под предлогом оказания услуг по покупке машин в автосалонах Москвы, похищал денежные средства. Злоумышленник регулярно направлял потерпевшим фотографии автомобилей, якобы приобретенных им в автосалонах, а также под различными предлогами сообщал заведомо ложные сведения о затруднениях в отправке машин.

Полученные средства злоумышленник тратил на ставки в букмекерских фирмах. По данным правоохранителей, от действий афериста пострадали семь жителей Алтайского края. Ущерб оценивается от 630 тыс. руб. до 5 млн руб.

Александра Стрелкова

