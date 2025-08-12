Росприроднадзор выявил нарушения в работе семеновского «Горводоканала»

В работе МП «Горводоканал» (Семенов, Нижегородская область) выявлены многочисленные нарушения экологических требований при эксплуатации канализационных сетей и очистных сооружений в селе Ильино-Заборское. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

По данным надзорного ведомства, предприятие сбрасывает стоки в реку Белбаж, не имея на это разрешительных документов. В отобранных пробах сточных вод обнаружены превышения по целому ряду загрязняющих веществ.

Также выявлены нарушения при обращении с отходами производства и потребления. «Горводоканал» работает, не имея утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Кроме того, на предприятии зафиксированы нарушения в части охраны атмосферного воздуха.

«В целом МП «Горводоканал» не исполняет должным образом требования природоохранного законодательства. Им не проведена актуализации объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, не разработана и не направлена декларация о воздействии на окружающую среду, не разработана программа производственного экологического контроля»,— сообщили в Росприроднадзоре.

Предприятию выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений до октября текущего года.

Андрей Репин