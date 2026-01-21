В Госдуме поддержали доступ энергетиков к реестру майнеров криптовалют
Комитет Госдумы по энергетике считает, что электросетевым компаниям и гарантирующим поставщикам электроэнергии необходимо предоставлять доступ к реестру майнеров криптовалют. Об этом глава комитета Николай Шульгинов заявил «РИА Новости».
Николай Шульгинов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По словам господина Шульгинова, доступ к реестру нужен для того, чтобы расширить возможности компаний по выявлению незаконного майнинга. Он считает, что «к вопросу о расширении географии запрета майнинга следует подходить более тщательно», с учетом данных о дефиците энергомощности.
Глава комитета призвал также ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг. Однако сначала, по мнению депутата, нужно наработать правоприменительную практику по административной ответственности.
Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает передачу Минфину прав по контролю за майнингом.