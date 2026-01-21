В Новочеркасске могут расширить льготы по оплате детсадов для участников СВО

Управление образования Новочеркасска подготовило проект постановления о расширении категорий получателей соцподдержки, включающую участников спецоперации. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В проекте постановления уточнили унификацию получения льгот. Так, согласно документу, для бойцов подразделения ОМОН «Сармат» Росгвардии, участвующих в СВО, могут или полностью отменить, или снизить родительскую плату в детских садах Новочеркасска.

Новые меры социальной помощи, по словам парламентария, начнут действовать в первом квартале 2026 года.

Константин Соловьев