У отца и сына на Ставрополье изъяли контрафактных пачек сигарет на 2 млн рублей

Полицейские в Ставропольском крае изъяли у 69-летнего мужчины и его 23-летнего сына почти три тысячи пачек сигарет без обязательной маркировки. Контрафактный товар они продавали в своем автомагазине в Зеленокумске, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость изъятых пачек сигарет оценивается в 2 млн руб. В отношении мужчин возбудили уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки (п. «а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ).

Мария Хоперская