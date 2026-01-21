Российские силы ПВО за сутки сбили три ракеты «Нептун» и 370 беспилотников

Российские системы ПВО за сутки уничтожили три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 370 БПЛА самолетного типа. Также сбиты четыре управляемые авиабомбы и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сводке военного ведомства, под удар армии России попали склады хранения барражирующих боеприпасов, места предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ. При атаке применялись оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.