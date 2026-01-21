В Ярославле появится аллея святителя Тихона у Успенского собора

В центре Ярославля территорию у Успенского собора назовут аллеей святителя Тихона. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Аллеей святителя Тихона будет называться земельный участок в «зеленой» зоне верхнего яруса Стрелки, а именно территория от скульптуры «Троица» у собора до Которосльной и Волжской набережных. В мэрии отметили, что решение принято по итогам заседания межведомственной комиссии по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети с учетом обращения Ярославской епархии.

Святитель Тихон (в миру Василий Беллавин) в 1907–1913 годах возглавлял Ярославско-Ростовскую кафедру, ему было присвоено звание почетного гражданина Ярославля. В 1917 году стал первым патриархом Московским и всея России после восстановления патриаршества в Русской православной церкви. Скончался в 1925 году. Причислен к лику святых в 1989 году.

До Ярославля святитель Тихон служил в США, в Нью-Йорке его именем названа часть 97-й улицы — Saint Tikhon Way. В России улиц и площадей, носящих имя патриарха, пока нет.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре городская межведомственная комиссия по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети не поддержала предложение о присвоении площади имени святителя Тихона.

Алла Чижова