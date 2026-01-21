Профсоюз машинистов в Испании объявил забастовку из-за аварий на железной дороге

Испанский профсоюз машинистов и железнодорожных работников (Semaf) призвал сотрудников отрасли присоединиться к всеобщей забастовке после недавних крушений поездов, в которых погибли в том числе их коллеги. Об этом сообщила пресс-служба профсоюза.

Semaf собирается провести всеобщую забастовку с требованием гарантий безопасности и надежности железнодорожной инфраструктуры. В профсоюзе заявили, что будут требовать привлечь к уголовной ответственности виновных из числа уполномоченных лиц.

Речь идет об авариях 18 и 20 января. Первый инцидент произошел у пункта Адамус в провинции Кордова. Поезд, следовавший по маршруту Малага—Мадрид, столкнулся с другим пассажирским составом, отправившимся из Мадрида в Уэльву. Погибли не менее 40 человек, десятки пострадали.

Через два дня в Каталонии пригородный поезд врезался в упавшую на пути подпорную стену и сошел с рельсов. Погиб машинист, 37 человек пострадали.