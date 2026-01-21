Айкьюша и Хрюша из «Спокойной ночи, малыши!» рассказали об IT-кампусе «Неймарк»

Персонажи детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» рассказали о магистерской программе по цифровому строительству, которую нижегородский университет «Неймарк» запустил совместно с Нижегородским архитектурно-строительным госуниверситетом (ННГАСУ) в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе IT-кампуса.

Робот Айкьюша и поросенок Хрюша объяснили зрителям, что цифровые строители создают точные виртуальные копии зданий перед их возведением. Это позволяет заранее рассчитать все параметры, увидеть в объеме все этапы строительства и избежать многих рисков, отметили в «Неймарке».

«Если мы хотим вырастить новое поколение инноваторов, начинать нужно как можно раньше. Участие в детской передаче — это шанс показать, что информационные технологии — это не что-то скучное и только для взрослых. Они могут стать увлечением еще в школе и перерасти в профессию»,— сказала директор университета «Неймарк» Гульнара Биккулова.

Как писал «Ъ-Приволжье», IT-кампус «Неймарк», рассчитанный на 7 тыс. студентов, возводят в Нижнем Новгороде при федеральной поддерж­ке. Контракт заключили в 2022 году за 41 млрд руб. Запланировано пять этапов строительства. Первый завершился осенью 2025 года: в районе улиц Малой Ямской и Большие Овраги открыли 18 студенческих гостиниц. Полностью кампус рассчитывают достроить в 2028 году.

Елена Ковалева