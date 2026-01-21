Мобильные операторы начали вводить плату за безлимитный интернет в архивных тарифах

Российские мобильные операторы начали вводить плату за пользование безлимитным интернетом в архивных тарифах, сообщил Forbes. Так они стремятся ограничить нагрузку на сети и компенсировать потери из-за повышения НДС и инфляции.

По данным Forbes, «МегаФон» собирается ввести для части абонентов плату за безлимитный интернет в третьей декаде января. Услуга будет стоить 25 или 99 руб. в месяц в зависимости от тарифа. От услуги можно отказаться и платить за тот пакет интернета, который будет включен в тариф. При этом снова подключить безлимит не получится.

Для абонентов «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с 1 января введена плата за безлимитный интернет — 4,5 руб. в сутки. О планах ввести отдельную плату за услугу оператор сообщил РБК в конце декабря 2025 года. Тогда «Вымпелком» отмечал, что меняет цены на безлимит в соответствии с ситуацией на рынке.

В начале года мобильные операторы традиционно повышают цены на услуги связи и интернета на нескольких тарифах. По данным опрошенных Forbes аналитиков, опция безлимитного интернета у операторов привлекает высокодоходных абонентов и позволяет генерировать хорошую выручку. При этом она создает нагрузку на российские сети из-за отсутствия новых частотных диапазонов и сетей 5G. Поэтому операторы стараются от нее отходить.