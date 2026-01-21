Смоленская компания требует взыскать с курской «Грибной радуги» 32 млн рублей

В Арбитражный суд Курской области поступил иск смоленского ООО РТД «Бонше» к курскому ООО «Грибная радуга» о взыскании 32,2 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В частности, заявитель просит суд взыскать основную сумму долга в размере 21,9 млн руб. и 10,3 млн руб. в качестве процентов за неправомерное удержание денежных средств. Причина образования задолженности не раскрывается. Заявление оставлено без движения до 11 февраля включительно в связи с непредъявлением истцом документов об уплате госпошлины в размере 546,8 тыс. руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО РТД «Бонше» зарегистрировано в марте 2014 года в Смоленске для оптовой торговли фруктами и овощами. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Единственным учредителем является Мария Хараб. В 2024 году компания выручила 17 млн руб., убыток составил 1,1 млн руб. ООО находится в процессе банкротства. В конце апреля 2025-го определением Арбитражного суда города Москвы в отношении него была введена процедура конкурсного производства, в последний раз ее продлили до 13 апреля. С 12 ноября конкурсным управляющим является Владимир Константинов. Заявителями банкротного иска стали три компании: ООО BONShE (Беларусь), новосибирское ООО «Сибгриб» и совместное ООО «Бонше» (Россия и Беларусь). ООО «Грибная радуга» зарегистрировано в Курске в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей. Уставный капитал — 76 млн руб. Генеральный директор — Александр Колубаев. 70% долей компании владеет Александр Удодов, 30% — Олег Логвинов. Выручка ООО в 2024 году составила 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 77 млн руб.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Грибная радуга» отказалась от строительства новых мощностей в Курской области. Компания опровергла заявление губернатора Александра Хинштейна о том, что «уходит» из региона.

Кабира Гасанова