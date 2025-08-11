«Грибная радуга» отказалась от строительства новых мощностей в Курской области

ООО «Грибная радуга» Александра Удодова и Олега Логвинова отказалось от планов «по дальнейшему масштабному инвестированию в строительство новых производственных мощностей» в Курской области из-за «исчерпанных возможностей подключения к необходимым инфраструктурным ресурсам, в первую очередь – к электрическим сетям и газораспределительным системам». Об этом сообщили в самой компании, при этом опровергнув заявление врио губернатора Александра Хинштейна о том, что компания «уходит из нашего региона в другой».

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в компании, с момента запуска предприятие четыре раза удваивало мощности. По итогам четвертого этапа, завершенного в 2020 году, объем производства достиг 32 тыс. т свежих шампиньонов в год. На сегодня в планах — пятый этап удвоения мощностей. При этом рассматривается альтернативная площадка в другом регионе. Конкретную сумму инвестиций и варианты для размещения производства в «Грибной радуге» не уточняют.

Утром 11 августа на заседании областного правительства Александр Хинштейн сообщил, что компания покидает область «из-за невозможности получить дополнительные мощности».

В компании однако подчеркнули, что она «продолжает стабильно работать на существующих производственных площадках, активно развивается и расширяет штат сотрудников. Все существующие производственные цеха компании в Курской области работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойные поставки качественной продукции потребителям. “Грибная Радуга” не только сохраняет объемы производства, но и реализует планы по оптимизации и модернизации текущих мощностей, повышая эффективность и качество».

При этом компания набирает новых сотрудников на действующие площадки: планируется нарастить коллектив с 1,6 до 2 тыс. человек и увеличить объемы производства.

«Нам крайне важно развиваться в Курском регионе, где у нас уже создана сильная команда и налажены связи. Мы подтверждаем нашу работу и рост здесь и сейчас»,— прокомментировал генеральный директор ООО «Грибная радуга» Александр Колубаев.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Грибная радуга» зарегистрировано в Курске в 2015 году. Уставный капитал — 76 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей. Генеральный директор — Александр Колубаев. 70% компании владеет Александр Удодов, 30% — Олег Логвинов. Выручка ООО в 2024 году составила 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 77 млн руб.

При этом, говоря о «Грибной радуге», Александр Хинштейн высказал мнение, что речь идет не о единичном примере, а об общей проблеме «отсутствия системного сопровождения наших предпринимателей-инвесторов, которые хотели бы развивать свой бизнес и дальше вкладываться».

По его словам, дополнительные мощности не могли получить растениеводческие предприятия ООО «Луч» в Мантуровском и ООО «Артель» в Обоянском районе области.

«При этом после нашего вмешательства эти мощности сразу же находятся»,— отметил глава региона.

Как «Грибная радуга» запускала третью очередь производства шампиньонов под Курском — в материале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь