«Магнит» открыл раменные в магазинах «у дома» в Воронеже

Розничная сеть «Магнит» (ПАО «Магнит») запустила в Воронеже новый сервис готовой еды — раменные в формате самообслуживания. Первые точки открылись в магазинах «у дома» на улицах Фридриха Энгельса, 5а и Ленина, 73. Воронеж стал единственным городом в группе из 11 центральных регионов, где появился этот формат, рассказали в самой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Магнит» Фото: пресс-служба «Магнит»

Услуга представляет собой автоматизированную витрину с ингредиентами в индивидуальной упаковке. Покупатель самостоятельно выбирает вид лапши и дополнительные ингредиенты, оплачивает заказ и готовит суп в раменоварке.

«Это уникальный для ритейла формат, работающий по принципу самообслуживания»,— отмечается в сообщении. Помимо рамена в зоне кафе представлены другие азиатские продукты: напитки, снеки, моти и онигири. Аналогичные раменные «Магнит» планирует открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Новосибирске, Перми и Екатеринбурге.

По состоянию на 1 ноября 2025 года сеть «Магнит» насчитывала 32 589 магазинов, расположенных в 4 756 населенных пунктах РФ и Республике Узбекистан.

В сентябре прошлого года «Магнит (MOEX: MGNT) маркет» (структура ПАО «Магнит») приостановил работу в Воронеже и Липецке, где было открыто более 190 пунктов выдачи заказов. Решение было связано с тем, что ПВЗ «не показали ожидаемой эффективности» — в 2024 году убыток маркетплейса превысил 3 млрд руб.

Ульяна Ларионова