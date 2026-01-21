Арест экс-главе нижегородского отделения «Народного фронта» продлили до марта

Срок ареста бывшему руководителю регионального исполкома движения «Народный фронт ”За Россию”» (ОНФ) в Нижегородской области Андрею Жильцову продлили еще на месяц. Он останется под стражей до 9 марта 2026 года включительно, сообщили «Ъ-Приволжье» в Нижегородском райсуде.

Андрея Жильцова арестовали в октябре 2025 года по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, в 2023 году он якобы перечислил себе почти 3,5 млн руб. гранта, выделенного из областного бюджета на развитие волонтерства. В то время обвиняемый возглавлял «Нижегородскую службу добровольцев». В «Народный фронт» Андрей Жильцов пришел в 2024 году.

Галина Шамберина