Суд арестовал руководителя нижегородского отделения «Народного фронта»

Руководителя регионального исполкома движения «Народный фронт ”За Россию”» в Нижегородской области Андрея Жильцова отправили под арест до 9 декабря включительно. Об этом сообщает РИА Новости 15 октября из зала суда.

Общественника обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие полагает, что в 2023 году он якобы перечислил себе почти 3,5 млн руб. гранта, выделенного из областного бюджета на развитие волонтерства. В то время обвиняемый еще не работал в областном отделении «Народного фронта». Тогда он возглавлял общественную организацию «Нижегородская служба добровольцев». В Народный фронт фигурант пришел в 2024 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», Андрея Жильцова задержали 14 октября. После этого «Народный фронт ”За Россию”» назвал его назначение на должность в реготделении «кадровой ошибкой».