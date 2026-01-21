Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число избирателей в Нижегородской области сократилось на 13,7 тысячи человек

В Нижегородской области на 1 января 2026 года зарегистрировано почти 2,457 млн избирателей. За год оно уменьшилось на 13,7 тыс. или 0,5%, следует из статистики избирательной комиссии.

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

В Нижнем Новгороде, с учетом присоединенного Кстовского района, число избирателей вновь превысило 1 млн и составило 1,086 млн человек. Без Кстовского района их было бы чуть более 977 тыс., что на 0,5% меньше в сравнении с предыдущим годом. В самом Кстовском районе число избирателей увеличилось со 107,8 тыс. до 109,1 тыс. человек.

Также среди районов Нижнего Новгорода количество избирателей выросло в Советском районе — со 115,2 тыс. до 115,6 тыс. человек.

Немного выросло количество избирателей в Арзамасе — со 105,95 тыс. до 105,99 тыс. В Дзержинске оно сократилось со 179,5 тыс. до 177,6 тыс. человек.

Галина Шамберина